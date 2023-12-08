Хоккеист "Лос-Анджелеса" Мальцев на правах аренды перешёл в "Спартак"

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Лос-Анджелес Кингз" Михаил Мальцев продолжит карьеру в московском "Спартаке". Об этом спортсмен написал в телеграм-канале.

"По условиям: еду в аренду. "Лос-Анджелес" может меня забрать после окончания сезона в "Спартаке", — отметил хоккеист.

Главный тренер красно-белых Алексей Жамнов подтвердил договорённости с игроком и выразил надежду на то, что Мальцев прибудет в команду в ближайшее время.

В нынешнем сезоне 25-летний Мальцев выступал за фарм-клуб "Лос-Анджелеса" — "Онтарио Рейн". На его счету 14 очков (четыре гола и десять передач) в 21 матче АХЛ.