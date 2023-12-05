Илья Ковальчук вернулся в московский "Спартак" спустя 22 года
Титулованный российский хоккеист Илья Ковальчук вновь подписал контракт с московским "Спартаком", который он покинул ещё в 2001 году. О возвращении олимпийского чемпиона в команду столичный клуб объявил в ходе матча с "Динамо" 5 декабря.
Пополнение состава красно-белые анонсировали во время одной из пауз, запустив видео на медиакубе стадиона "Мегаспорт". В ролике демонстрировались кадры с Ковальчуком, который жмёт руку главному тренеру "Спартака" Алексею Жамнову.
"Добро пожаловать домой, Илья", — гласила надпись в конце видео.
Первую тренировку за новый клуб Ковальчук проведёт после паузы на Матч звёзд КХЛ и Кубок Первого канала.
Победу в московском дерби в сумасшедшей голевой перестрелке одержал "Спартак", обыграв "Динамо" в овертайме со счётом 8:7. Матч вошёл в тройку самых результативных в истории Континентальной хоккейной лиги — впервые в истории КХЛ каждая из команд забросила в одной игре минимум по семь шайб.
Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин