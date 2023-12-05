Регион

Уведомления отключены

5 декабря, 20:03

Илья Ковальчук вернулся в московский "Спартак" спустя 22 года

Титулованный российский хоккеист Илья Ковальчук вновь подписал контракт с московским "Спартаком", который он покинул ещё в 2001 году. О возвращении олимпийского чемпиона в команду столичный клуб объявил в ходе матча с "Динамо" 5 декабря.

Пополнение состава красно-белые анонсировали во время одной из пауз, запустив видео на медиакубе стадиона "Мегаспорт". В ролике демонстрировались кадры с Ковальчуком, который жмёт руку главному тренеру "Спартака" Алексею Жамнову.

"Добро пожаловать домой, Илья", — гласила надпись в конце видео.

Овечкин не сумел принести победу "Вашингтону" в разгромном матче с "Аризоной"

Овечкин не сумел принести победу "Вашингтону" в разгромном матче с "Аризоной"

Первую тренировку за новый клуб Ковальчук проведёт после паузы на Матч звёзд КХЛ и Кубок Первого канала.

Победу в московском дерби в сумасшедшей голевой перестрелке одержал "Спартак", обыграв "Динамо" в овертайме со счётом 8:7. Матч вошёл в тройку самых результативных в истории Континентальной хоккейной лиги — впервые в истории КХЛ каждая из команд забросила в одной игре минимум по семь шайб.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Илья Пушкарев
  • Новости
  • ХК Спартак
  • Илья Ковальчук
  • Хоккей
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров