Илья Ковальчук вернулся в московский "Спартак" спустя 22 года

Титулованный российский хоккеист Илья Ковальчук вновь подписал контракт с московским "Спартаком", который он покинул ещё в 2001 году. О возвращении олимпийского чемпиона в команду столичный клуб объявил в ходе матча с "Динамо" 5 декабря.

Пополнение состава красно-белые анонсировали во время одной из пауз, запустив видео на медиакубе стадиона "Мегаспорт". В ролике демонстрировались кадры с Ковальчуком, который жмёт руку главному тренеру "Спартака" Алексею Жамнову.

"Добро пожаловать домой, Илья", — гласила надпись в конце видео.

Первую тренировку за новый клуб Ковальчук проведёт после паузы на Матч звёзд КХЛ и Кубок Первого канала.