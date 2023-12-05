Овечкин не сумел принести победу "Вашингтону" в разгромном матче с "Аризоной"

Команда Александра Овечкина "Вашингтон Кэпиталз" проиграла команде клуба "Аризона Койотис" со счётом 0:6 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В команде соперника отличились центровой клуба "Аризона" Логан Кули, нападающий Майкл Карконе, левый нападающий Джейсон Цукер и центральный нападающий Ник Шмальц, забивший шайбу два раза.

Сейчас "Вашингтон" занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда сумела набрать 28 очков за текущий сезон. Очередной матч с участием клуба состоится 8 декабря. "Вашингтон Кэпиталз" сыграет с "Даллас Старз".