Овечкин не сумел принести победу "Вашингтону" в разгромном матче с "Аризоной"
"Вашингтон" проиграл "Аризоне" со счётом 0:6 в матче регулярного чемпионата НХЛ
"Вашингтон Кэпиталз" в матче против клуба "Аризона Койотис". Обложка © AP / TASS / Ross D. Franklin
Команда Александра Овечкина "Вашингтон Кэпиталз" проиграла команде клуба "Аризона Койотис" со счётом 0:6 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В команде соперника отличились центровой клуба "Аризона" Логан Кули, нападающий Майкл Карконе, левый нападающий Джейсон Цукер и центральный нападающий Ник Шмальц, забивший шайбу два раза.
Сейчас "Вашингтон" занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда сумела набрать 28 очков за текущий сезон. Очередной матч с участием клуба состоится 8 декабря. "Вашингтон Кэпиталз" сыграет с "Даллас Старз".
Ранее Лайф писал, что российский нападающий ХК "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин забил шайбу в ворота команды "Детройт Ред Уингз" в матче НХЛ. Его команда одержала победу со счётом 3:2.