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5 декабря, 06:35

Овечкин не сумел принести победу "Вашингтону" в разгромном матче с "Аризоной"

"Вашингтон" проиграл "Аризоне" со счётом 0:6 в матче регулярного чемпионата НХЛ

<p>"Вашингтон Кэпиталз" в матче против клуба "Аризона Койотис". Обложка © AP / TASS / Ross D. Franklin</p>

"Вашингтон Кэпиталз" в матче против клуба "Аризона Койотис". Обложка © AP / TASS / Ross D. Franklin

Команда Александра Овечкина "Вашингтон Кэпиталз" проиграла команде клуба "Аризона Койотис" со счётом 0:6 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В команде соперника отличились центровой клуба "Аризона" Логан Кули, нападающий Майкл Карконе, левый нападающий Джейсон Цукер и центральный нападающий Ник Шмальц, забивший шайбу два раза.

Сейчас "Вашингтон" занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда сумела набрать 28 очков за текущий сезон. Очередной матч с участием клуба состоится 8 декабря. "Вашингтон Кэпиталз" сыграет с "Даллас Старз".

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Ранее Лайф писал, что российский нападающий ХК "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин забил шайбу в ворота команды "Детройт Ред Уингз" в матче НХЛ. Его команда одержала победу со счётом 3:2.

Ян Поланин
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