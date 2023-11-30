Панарин помог вырвать "Рейнджерс" победу в матче НХЛ с "Детройтом"

Российский нападающий ХК "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин забил шайбу в ворота команды "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его команда одержала победу со счётом 3:2.

Игра прошла сегодня, 30 ноября, на домашней площадке ХК "Нью-Йорк Рейнджерс". В команде хозяев отличились нападающий Артемий Панарин (25-я минута), защитник К'Андре Миллер (50-я минута) и нападающий Джимми Веси (56-я минута). В команде гостей — защитник Мориц Сейдер (29-я минута) и нападающий Робби Фаббри (30-я минута).

В настоящее время ХК "Нью-Йорк Рейнджерс" остаётся лидером турнирной таблицы. Команде удалось одержать победу в шестнадцати матчах сезона.