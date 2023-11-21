Глава NHLPA: Сборная РФ не выступит на Кубке мира по хоккею в 2025 году

Российские спортсмены не выступят на международном турнире национальных сборных под эгидой лиги в феврале 2025 года. Такое заявление сделал исполнительный директор Ассоциации игроков НХЛ (NHLPA) Марти Уолш.

"В данном случае речь идёт о более серьёзной проблеме. Есть федерации, которые не разрешают своим игрокам участвовать в турнире с россиянами", — пояснил Уолш газете Daily Faceoff, добавив, что речь идёт о Швеции и Финляндии.

Уолш выразил сожаления из-за того, что "приходится считаться с тем, что происходит в мире". Кроме того, он сообщил, что будет поддерживать россиян. В международном турнире 2025 года примут участие сборные Канады, Швеции, Финляндии и США. Организаторы планируют провести игры в Европе.