IIHF предварительно включила сборную РФ по хоккею в Олимпиаду 2026 года, она сыграет с США

Международная федерация хоккея (IIHF) предварительно включила сборную России в групповой этап Олимпийских игр 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Это следует из таблицы, опубликованной на сайте IIHF.

Так, в случае допуска наши хоккеисты, занимающие третье место в рейтинге федерации, сыграют со сборной США. Также в квартете окажутся две команды через квалификацию. Сборная получит соответствующую позицию в случае её возвращения на турниры IIHF.