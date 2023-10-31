IIHF предварительно включила сборную РФ по хоккею в Олимпиаду 2026 года, она сыграет с США
Сборная РФ по хоккею сыграет с США в случае допуска на Олимпиаду-2026
Международная федерация хоккея (IIHF) предварительно включила сборную России в групповой этап Олимпийских игр 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Это следует из таблицы, опубликованной на сайте IIHF.
Так, в случае допуска наши хоккеисты, занимающие третье место в рейтинге федерации, сыграют со сборной США. Также в квартете окажутся две команды через квалификацию. Сборная получит соответствующую позицию в случае её возвращения на турниры IIHF.
Тем временем президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что спортсмены из РФ, которые хотят быть допущены до Олимпиады 2024 года в Париже, не должны иметь ничего общего с Олимпийским комитетом России. По его словам, временных рамок в этом вопросе нет.
ТАСС / Валерий Шарифулин