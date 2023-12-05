"Спартак" обыграл "Динамо" в матче КХЛ, команды забросили на двоих 15 шайб

"Спартак" победил "Динамо" в московском дерби, прошедшем в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась в овертайме со счётом 8:7.

Голами в составе победителей отметились Максим Цыплаков (9-я и 40-я минуты), Павел Порядин (11-я, 32-я), Даниэль Усманов (31-я), Николай Голдобин (44-я), Егор Филин (45-я) и Александр Беляев (64-я). В составе бело-голубых отличились Иван Муранов (1-я), Даниил Пыленков (18-я), Эрик О'Делл (18-я, 52-я), Егор Петухов (24-я), Егор Римашевский (29-я), для которого гол стал дебютным в КХЛ, и Дмитрий Рашевский (32-я).

По данным пресс-службы КХЛ, команды впервые в истории лиги забросили в одной игре минимум по семь шайб. Этот матч вошёл в тройку самых результативных за всю историю КХЛ.

Обе команды набрали по 54 очка и занимают две лидирующие позиции в турнирной таблице Западной конференции. "Спартак" идёт первым, "Динамо" находится на второй строчке.