Нападающий "Ак Барса" Яшкин покинул матч с "Автомобилистом" в карете скорой
Матч против екатеринбургского "Автомобилиста" закончился для форварда "Ак Барса" Дмитрия Яшкина визитом в больницу. В конце второй двадцатиминутки нападающий казанского клуба получил серьёзную травму.
На 33-й минуте игры в ходе очередного вбрасывания спортсмен неудачно упал на лёд. После этого игрок "Ак Барса" отправился в раздевалку, держась за руку. А позже Яшкину вызвали скорую, которая отвезла форварда на обследование в одно из казанских медучреждений.
Выход игрока из строя не помешал "Ак Барсу" одержать победу в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2. По итогам встречи казанский клуб поднялся на третью строчку Восточной конференции, тогда как екатеринбуржцы идут на седьмой позиции.
А вот выступающий за "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин недавно установил новый антирекорд по времени на льду без травм и удалений. В последней игре спортсмен принимал участие лишь около 14 минут.
VK / ХК "Ак Барс"