Лидер Запада неожиданно уступил находящемуся вне зоны плей-офф "Куньлуню" в КХЛ

Московский "Спартак" проиграл "Куньлунь Ред Стар" в матче Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Мытищах и завершилась со счётом 3:5.

Шайбами в составе победителей отметились: Райан Меркли (2-я минута), Девин Броссо (13-я), Лукас Локхарт (37-я и 46-я), а также Спенсер Фу (59-я). У гостей отличились Павел Порядин (48-я), Даниэль Усманов (52-я) и Максим Цыплаков (55-я).

Стоит отметить, что в составе красно-белых дебютировал голкипер Дмитрий Николаев, он заменил Андрея Кареева по ходу второго перерыва.

"Куньлунь" набрал 31 очко в 39 играх и поднялся на девятое место в таблице Западной конференции. "Спартак" сыграл 38 матчей и набрал 51 балл, что позволяет идти на первом месте.