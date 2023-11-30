Лидер Запада неожиданно уступил находящемуся вне зоны плей-офф "Куньлуню" в КХЛ
Лидер Запада "Спартак" проиграл "Куньлуню" в матче КХЛ
Московский "Спартак" проиграл "Куньлунь Ред Стар" в матче Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Мытищах и завершилась со счётом 3:5.
Шайбами в составе победителей отметились: Райан Меркли (2-я минута), Девин Броссо (13-я), Лукас Локхарт (37-я и 46-я), а также Спенсер Фу (59-я). У гостей отличились Павел Порядин (48-я), Даниэль Усманов (52-я) и Максим Цыплаков (55-я).
Стоит отметить, что в составе красно-белых дебютировал голкипер Дмитрий Николаев, он заменил Андрея Кареева по ходу второго перерыва.
"Куньлунь" набрал 31 очко в 39 играх и поднялся на девятое место в таблице Западной конференции. "Спартак" сыграл 38 матчей и набрал 51 балл, что позволяет идти на первом месте.
Ранее Лайф рассказывал, что четверо россиян установили историческое достижение в матче НХЛ. Игроки "Коламбус Блю Джекетс" Дмитрий Воронков, Иван Проворов, Кирилл Марченко и Егор Чинахов забросили по шайбе в одном матче, чего ранее не удавалось никому.