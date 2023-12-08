Регион

Уведомления отключены

8 декабря, 07:16

Овечкин подарил шайбу фанату во время матча против "Далласа"

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сделал подарок фанату во время игры с "Даллас Старз". При этом встреча закончилась не в пользу команды российского нападающего.

Так, во время одной из пауз матча Овечкин подарил болельщику шайбу, бросив её с игрового поля на трибуну. Сама игра состоялась накануне, 7 декабря. "Вашингтон Кэпиталз" проиграл "Даллас Старз" со счётом 4:5. Овечкин отметился результативной передачей.

Овечкин не сумел принести победу "Вашингтону" в разгромном матче с "Аризоной"

Овечкин не сумел принести победу "Вашингтону" в разгромном матче с "Аризоной"

Ранее Лайф писал, что нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин преодолел планку в 1500 набранных очков в Национальной хоккейной лиге. 38-летний форвард стал 16-м игроком в истории и всего вторым действующим хоккеистом НХЛ, кому удалось достичь этой отметки.

Обложка ©

AP / TASS / Stephanie Scarbrough

Ян Поланин
  • Новости
  • Александр Овечкин
  • НХЛ
  • Хоккей
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров