Овечкин подарил шайбу фанату во время матча против "Далласа"

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сделал подарок фанату во время игры с "Даллас Старз". При этом встреча закончилась не в пользу команды российского нападающего.

Так, во время одной из пауз матча Овечкин подарил болельщику шайбу, бросив её с игрового поля на трибуну. Сама игра состоялась накануне, 7 декабря. "Вашингтон Кэпиталз" проиграл "Даллас Старз" со счётом 4:5. Овечкин отметился результативной передачей.