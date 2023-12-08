Овечкин подарил шайбу фанату во время матча против "Далласа"
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сделал подарок фанату во время игры с "Даллас Старз". При этом встреча закончилась не в пользу команды российского нападающего.
Так, во время одной из пауз матча Овечкин подарил болельщику шайбу, бросив её с игрового поля на трибуну. Сама игра состоялась накануне, 7 декабря. "Вашингтон Кэпиталз" проиграл "Даллас Старз" со счётом 4:5. Овечкин отметился результативной передачей.
Ранее Лайф писал, что нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин преодолел планку в 1500 набранных очков в Национальной хоккейной лиге. 38-летний форвард стал 16-м игроком в истории и всего вторым действующим хоккеистом НХЛ, кому удалось достичь этой отметки.
AP / TASS / Stephanie Scarbrough