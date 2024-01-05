Стала известна причина, почему Овечкин пропустит Матч звёзд НХЛ
Журналист Эль‑Башир: Овечкин решил отдохнуть и пропустить Матч звёзд НХЛ
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заранее сообщил клубу, что не собирается участвовать в Матче всех звёзд НХЛ 2024 года. Об этом рассказал журналист Тарик Эль‑Башир.
По его информации, 38-летний россиянин решил пропустить звёздный уик-энд, чтобы отдохнуть и подготовиться ко второй части сезона. "Вашингтон" будет представлять нападающий Том Уилсон.
Напомним, НХЛ выбрала 32 хоккеиста для участия в Матче всех звёзд, который пройдёт с 1 по 3 февраля в Торонто. Среди них трое россиян: нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров, форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов и вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестёркин. Ещё 12 игроков будут отобраны через голосование болельщиков.
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