Стала известна причина, почему Овечкин пропустит Матч звёзд НХЛ

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заранее сообщил клубу, что не собирается участвовать в Матче всех звёзд НХЛ 2024 года. Об этом рассказал журналист Тарик Эль‑Башир.

По его информации, 38-летний россиянин решил пропустить звёздный уик-энд, чтобы отдохнуть и подготовиться ко второй части сезона. "Вашингтон" будет представлять нападающий Том Уилсон.