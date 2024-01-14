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14 января, 03:45

Кучеров стал 10-м россиянином, набравшим 800 очков за карьеру в НХЛ

Российский нападающий Никита Кучеров, выступающий за "Тампа-Бэй Лайтининг", в домашнем матче с "Анахайм Дакс" сумел перескочить отметку 800 очков за карьеру в Национальной хоккейной лиге.

В этой встрече форвард отметился тремя результативными передачами, что позволило ему довести свой показатель до 801 очка. Таким образом, Кучеров стал десятым россиянином и четвёртым игроком "Тампа-Бэй Лайтнинг", кому удалось добраться до отметки 800 очков. Для этого ему потребовалось 687 игр. Контракт россиянина с клубом заключён до конца сезона 2026/27.

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Ранее Лайф писал, что Кучеров набрал три очка в игре с "Бостоном" и стал лидером гонки бомбардиров НХЛ. Россиянин был признан второй звездой матча: он записал на свой счёт ещё и две голевые передачи, что вывело его на чистое четвёртое место в перечне лучших ассистентов в истории команды.

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Лариса Сафронова
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