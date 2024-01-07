Кучеров набрал три очка в игре с "Бостоном" и стал лидером гонки бомбардиров НХЛ

Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" проиграли клубу "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча закончилась со счётом 7:3 (2:1, 2:2, 3:0).

В составе победителей на 5-й минуте шайбу забросил Трент Фредерик, на 15-й — Чарли Макэвой, на 22-й — Трент Фредерик, на 29-й — Давид Пастрняк, на 42-й — Морган Гики, на 57-й — Джейк Дебраск, на 58-й — Чарли Койл.

В команде "Тампа-Бэй Лайтнинг" на 1-й и 36-й минутах забил Брэйден Пойнт, а на 28-й — Никита Кучеров. Кстати, россиянин был признан второй звездой матча, записав на свой счёт ещё и две голевые передачи, что вывело его на чистое четвёртое место в перечне лучших ассистентов в истории команды. В его активе сейчас 492 передачи — на одну больше, чем у Венсана Лекавалье.

Вместе с тем Кучеров вернул себе лидирующую позицию в перечне лучших бомбардиров регулярного сезона 2023/24. Он набрал три очка в матче с "Бостоном", доведя общее количество результативных баллов в чемпионате до 67, что на два очка больше, чем у нападающего "Колорадо Эвеланш" Натана Маккиннона.

Российский голкипер клуба "Тампа-Бэй" Андрей Василевский отразил 20 бросков из 26. Это уже четвёртое поражение команды в последних шести матчах. Она занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 43 очками в 41 матче.