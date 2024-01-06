Голы Свечникова, Орлова и Пономарёва помогли "Каролине" победить "Вашингтон"
Дмитрий Орлов впервые вернулся в "Вашингтон" в джерси другого клуба. Обложка © X / Carolina Hurricanes
"Каролина Харрикейнз" обыграла "Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 6:2.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Брент Бёрнс, оформивший дубль, Сет Джарвис, Андрей Свечников и Василий Пономарёв, для которого этот матч и гол стали дебютными в лиге. У проигравших отметились Ник Дауд и Дилан Строум. Нападающий Александр Овечкин отдал голевую передачу.
Для защитника "Харрикейнз" Дмитрия Орлова это возвращение в Вашингтон стало первым после того, как в прошлом году "Кэпиталз" обменяли его в "Бостон". Публика тепло приветствовала своего бывшего игрока, а на кубе арены показали нарезку из его лучших моментов в форме "столичного" клуба.
А ранее "Вашингтон" проиграл "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата. Евгений Кузнецов в той встрече отметился голом и передачей, а Овечкин отдал два голевых паса.