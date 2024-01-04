Гол Кузнецова и два паса Овечкина не спасли "Вашингтон" в игре с "Нью-Джерси"

"Вашингтон Кэпиталз" проиграл "Нью-Джерси Дэвилз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счётом 6:3.

Нападающий хозяев Евгений Кузнецов прервал серию без набранных очков, отметившись заброшенной шайбой и результативной передачей. Капитан столичных Александр Овечкин отдал два голевых паса.

Вторая передача стала для россиянина 679-й за карьеру в лиге, что позволило ему выйти на 66-е место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ, догнав Бобби Смита и Рэя Уитни (оба — по 679).

Обе команды набрали по 42 очка и занимают восьмое ("Нью-Джерси") и девятое ("Вашингтон") место в турнирной таблице Восточной конференции.