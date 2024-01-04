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4 января, 03:28

Гол Кузнецова и два паса Овечкина не спасли "Вашингтон" в игре с "Нью-Джерси"

"Вашингтон Кэпиталз" проиграл "Нью-Джерси Дэвилз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счётом 6:3.

Нападающий хозяев Евгений Кузнецов прервал серию без набранных очков, отметившись заброшенной шайбой и результативной передачей. Капитан столичных Александр Овечкин отдал два голевых паса.

Вторая передача стала для россиянина 679-й за карьеру в лиге, что позволило ему выйти на 66-е место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ, догнав Бобби Смита и Рэя Уитни (оба — по 679).

Судьи отменили второй гол Овечкина в игре с "Нэшвиллом" из-за помехи вратарю
Судьи отменили второй гол Овечкина в игре с "Нэшвиллом" из-за помехи вратарю

Обе команды набрали по 42 очка и занимают восьмое ("Нью-Джерси") и девятое ("Вашингтон") место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее Овечкин отметился заброшенными шайбами в игре с "Нэшвиллом" и "Питтсбургом". Это 829-й и 830-й голы капитана "Вашингтона", который теперь отстаёт от лучшего снайпера в истории НХЛ Уэйна Гретцки на 64 шайбы.

Обложка ©

X / Washington Capitals

Артур Лапсаков
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