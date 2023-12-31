Судьи отменили второй гол Овечкина в игре с "Нэшвиллом" из-за помехи вратарю
Второй гол Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ между "Вашингтон Кэпиталз" и "Нэшвилл Предаторз" был отменён по решению судей.
Россиянин забросил в концовке третьего периода, однако тренерский штаб "Нэшвилла" взял запрос на предмет помехи вратарю. После видеопросмотра арбитры отменили взятие ворот, решив, что форвард "Вашингтона" Ник Дауд помешал вратарю соперника Ярославу Аскарову.
Отменённый гол Овечкина в игре с "Нэшвиллом". Видео © X / Gino Hard
В итоге основное время закончилось со счётом 2:2, а в серии буллитов точнее оказались игроки "Предаторз".
Этот гол мог стать для Овечкина 830-м в НХЛ. При этом он всё же смог поразить ворота, прервав серию из трёх матчей без заброшенных шайб. Аскаров же стал 171-м вратарём, которому Овечкин забивал голы.