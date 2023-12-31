Овечкин забросил 829-ю шайбу в НХЛ, сократив отставание от Гретцки

Причём поразил Овечкин ворота соотечественника Ярослава Аскарова. Россиянин стал 171-м голкипером, которому капитан "Вашингтона" забил в НХЛ. Лидирует по этому показателю Яромир Ягр, который забивал 178 вратарям.

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Всего в нынешнем сезоне на счету россиянина стало семь голов и 14 результативных передач в 34 играх. В карьере Овечкина за океаном это 829-й гол, что позволило ему сократить отставание от лучшего снайпера в истории лиги — Уэйна Гретци — до 65 шайб.