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31 декабря, 02:38

Овечкин забросил 829-ю шайбу в НХЛ, сократив отставание от Гретцки

Овечкин прервал серию без голов, сократив отставание от Гретцки до 65 шайб

Александр Овечкин забил гол в ворота "Нэшвилла". Обложка © X / Washington Capitals

Александр Овечкин забил гол в ворота "Нэшвилла". Обложка © X / Washington Capitals

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин прервал трёхматчевую серию без заброшенных шайб, отличившись в игре регулярного чемпионата НХЛ с "Нэшвилл Предаторс" (2:2, идёт овертайм).

Причём поразил Овечкин ворота соотечественника Ярослава Аскарова. Россиянин стал 171-м голкипером, которому капитан "Вашингтона" забил в НХЛ. Лидирует по этому показателю Яромир Ягр, который забивал 178 вратарям.

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Всего в нынешнем сезоне на счету россиянина стало семь голов и 14 результативных передач в 34 играх. В карьере Овечкина за океаном это 829-й гол, что позволило ему сократить отставание от лучшего снайпера в истории лиги — Уэйна Гретци — до 65 шайб.

Ранее Лайф рассказывал, что Евгений Малкин обошёл Сергея Фёдорова и вышел на второе место среди российских снайперов НХЛ. Лидирует Александр Овечкин с 829 шайбами.

Артур Лапсаков
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