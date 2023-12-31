Овечкин забросил 829-ю шайбу в НХЛ, сократив отставание от Гретцки
Овечкин прервал серию без голов, сократив отставание от Гретцки до 65 шайб
Александр Овечкин забил гол в ворота "Нэшвилла". Обложка © X / Washington Capitals
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин прервал трёхматчевую серию без заброшенных шайб, отличившись в игре регулярного чемпионата НХЛ с "Нэшвилл Предаторс" (2:2, идёт овертайм).
Причём поразил Овечкин ворота соотечественника Ярослава Аскарова. Россиянин стал 171-м голкипером, которому капитан "Вашингтона" забил в НХЛ. Лидирует по этому показателю Яромир Ягр, который забивал 178 вратарям.
Всего в нынешнем сезоне на счету россиянина стало семь голов и 14 результативных передач в 34 играх. В карьере Овечкина за океаном это 829-й гол, что позволило ему сократить отставание от лучшего снайпера в истории лиги — Уэйна Гретци — до 65 шайб.
Ранее Лайф рассказывал, что Евгений Малкин обошёл Сергея Фёдорова и вышел на второе место среди российских снайперов НХЛ. Лидирует Александр Овечкин с 829 шайбами.