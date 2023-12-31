Тренер пожелал Тарасенко выиграть ещё один Кубок Стэнли, но уже в новом клубе

Хоккейный тренер Фёдор Канарейкин допустил, что нападающий "Оттавы Сенаторз" Владимир Тарасенко может быть обменян перед дедлайном. Слова специалиста приводит "Газета.ru".

"Трудно что-то предсказывать. Думаю, что любой хоккеист, находящийся в лиге НХЛ, готов к разным развитиям событий. В последнее время мы видим, что Тарасенко меняет клубы. Главное, чтобы ему было комфортно", — сказал Канарейкин.

При этом специалист заметил, что Тарасенко уже давно является зарекомендовавшим себя хоккеистом. Также тренер выразил желание, чтобы россиянин ещё раз выиграл Кубок Стэнли.