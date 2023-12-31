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31 декабря, 00:30

Тренер пожелал Тарасенко выиграть ещё один Кубок Стэнли, но уже в новом клубе

Тренер Канарейкин допустил, что Тарасенко может быть обменян из "Оттавы"

Владимир Тарасенко и фанаты "Сент-Луиса", за который он провёл десять сезонов. Обложка © X / Ottawa Senators

Владимир Тарасенко и фанаты "Сент-Луиса", за который он провёл десять сезонов. Обложка © X / Ottawa Senators

Хоккейный тренер Фёдор Канарейкин допустил, что нападающий "Оттавы Сенаторз" Владимир Тарасенко может быть обменян перед дедлайном. Слова специалиста приводит "Газета.ru".

"Трудно что-то предсказывать. Думаю, что любой хоккеист, находящийся в лиге НХЛ, готов к разным развитиям событий. В последнее время мы видим, что Тарасенко меняет клубы. Главное, чтобы ему было комфортно", — сказал Канарейкин.

При этом специалист заметил, что Тарасенко уже давно является зарекомендовавшим себя хоккеистом. Также тренер выразил желание, чтобы россиянин ещё раз выиграл Кубок Стэнли.

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Напомним, Тарасенко стал игроком "Оттавы" перед стартом нынешнего сезона НХЛ. В новом клубе россиянин набрал 22 очка (шесть шайб и 16 результативных передач) в 28 играх, а также имеет показатель полезности "+10". Сейчас "Сенаторз" занимают последнее место в Восточной конференции, не попадая в зону плей-офф.

Артур Лапсаков
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