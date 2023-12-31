Тренер пожелал Тарасенко выиграть ещё один Кубок Стэнли, но уже в новом клубе
Тренер Канарейкин допустил, что Тарасенко может быть обменян из "Оттавы"
Владимир Тарасенко и фанаты "Сент-Луиса", за который он провёл десять сезонов. Обложка © X / Ottawa Senators
Хоккейный тренер Фёдор Канарейкин допустил, что нападающий "Оттавы Сенаторз" Владимир Тарасенко может быть обменян перед дедлайном. Слова специалиста приводит "Газета.ru".
"Трудно что-то предсказывать. Думаю, что любой хоккеист, находящийся в лиге НХЛ, готов к разным развитиям событий. В последнее время мы видим, что Тарасенко меняет клубы. Главное, чтобы ему было комфортно", — сказал Канарейкин.
При этом специалист заметил, что Тарасенко уже давно является зарекомендовавшим себя хоккеистом. Также тренер выразил желание, чтобы россиянин ещё раз выиграл Кубок Стэнли.
Напомним, Тарасенко стал игроком "Оттавы" перед стартом нынешнего сезона НХЛ. В новом клубе россиянин набрал 22 очка (шесть шайб и 16 результативных передач) в 28 играх, а также имеет показатель полезности "+10". Сейчас "Сенаторз" занимают последнее место в Восточной конференции, не попадая в зону плей-офф.