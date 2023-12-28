Первый после Ови: Малкин вышел на второе место среди российских снайперов НХЛ

Центральный нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин забросил две шайбы в матче с "Нью-Йорк Айлендерс" и помог своей команде разгромить соперника со счётом 7:0. Благодаря этому он обошёл Сергея Фёдорова и вышел на второе место среди российских снайперов в истории лиги.

За карьеру в НХЛ Малкин забросил 483 шайбы в регулярных чемпионатах, обогнав на один гол трёхкратного обладателя Кубка Стэнли Сергея Фёдорова. Лидирует же форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин с 828 шайбами, который продолжает свою погоню за лучшим снайпером в истории лиги канадцем Уэйном Гретцки — 894 гола.