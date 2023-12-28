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28 декабря, 09:21

Первый после Ови: Малкин вышел на второе место среди российских снайперов НХЛ

Малкин обошёл Фёдорова и вышел на второе место среди российских снайперов НХЛ

Евгений Малкин. Обложка © ТАСС / AP / Keith Srakocic

Евгений Малкин. Обложка © ТАСС / AP / Keith Srakocic

Центральный нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин забросил две шайбы в матче с "Нью-Йорк Айлендерс" и помог своей команде разгромить соперника со счётом 7:0. Благодаря этому он обошёл Сергея Фёдорова и вышел на второе место среди российских снайперов в истории лиги.

За карьеру в НХЛ Малкин забросил 483 шайбы в регулярных чемпионатах, обогнав на один гол трёхкратного обладателя Кубка Стэнли Сергея Фёдорова. Лидирует же форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин с 828 шайбами, который продолжает свою погоню за лучшим снайпером в истории лиги канадцем Уэйном Гретцки — 894 гола.

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Ранее Лайф писал, что капитан "Вашингтона" Овечкин поднялся на второе место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по набранным очкам в овертаймах матчей регулярного чемпионата. До первого места ему не хватает четырёх баллов.

Ян Поланин
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