Долгожданный гол и пас Овечкина принесли "Вашингтону" победу над "Коламбусом"

Хоккейная команда "Вашингтон Кэпиталз" одержала победу над игроками клуба "Коламбус Блю Джекетс" в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Матч прошёл в Коламбусе. Счёт в пользу гостей составил 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0).

У "Вашингтона" шайбы забил на 19-й и 38-й минуте Энтони Манта, оформивший дубль. Автором решающего гола на 65-й минуте стал капитан и нападающий "столичных" Александр Овечкин. Тем самым он прервал безголевую серию из 14 матчей подряд.

В команде клуба "Коламбус Блю Джекетс" голы забили Коул Силлинджер на 36-й минуте и Егор Чинахов на 53-й. Форварды "Кэпиталз" Евгений Кузнецов и Иван Мирошниченко не набрали очков. А нападающий "Блю Джекетс" Дмитрий Воронков записал на свой счёт голевую передачу.