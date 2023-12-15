Овечкин установил личный антирекорд по безголевой серии в НХЛ
Овечкин не забил в 11-м матче подряд и установил новый личный антирекорд
Команда российского нападающего Александра Овечкина "Вашингтон Кэпиталз" уступила "Филадельфии Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной лиги (НХЛ) со счётом 3:4.
Россиянин не смог забить ни одной шайбы. Его безголевая серия теперь составляет 11 матчей подряд. Таким образом, Овечкин установил новый личный антирекорд по продолжительности серии без заброшенных шайб в НХЛ. В настоящее время "Вашингтон Кэпиталз" располагается на восьмом месте Восточной конференции.
Ранее Лайф писал, что нападающий ХК "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин преодолел отметку 700 набранных очков в Национальной хоккейной лиге. Он стал 15-м россиянином, кому покорилось подобное достижение. Овечкин же стал вторым из действующих игроков НХЛ, кому удалось набрать 1500 очков.
AP / TASS / Stephanie Scarbrough