Овечкин установил личный антирекорд по безголевой серии в НХЛ

Россиянин не смог забить ни одной шайбы. Его безголевая серия теперь составляет 11 матчей подряд. Таким образом, Овечкин установил новый личный антирекорд по продолжительности серии без заброшенных шайб в НХЛ. В настоящее время "Вашингтон Кэпиталз" располагается на восьмом месте Восточной конференции.