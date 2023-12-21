Овечкин догнал Малкина в рейтинге НХЛ по очкам в овертаймах

Капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поднялся на второе место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по набранным очкам в овертаймах матчей регулярного чемпионата. Таким образом, он догнал другого россиянина — Евгения Малкина.

Накануне, 20 декабря, команда российского нападающего встретилась с "Нью-Йорк Айлендерс". Игроки "Вашингтона" обыграли соперника на домашней арене со счётом 3:2. Овечкин отметился результативной передачей, заработав 39-й балл в овертаймах за всю карьеру в НХЛ. Рекордсменом НХЛ по данному показателю является канадский форвард и капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби (43 очка).

В настоящее время "Вашингтон" находится на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Очередная игра команды пройдёт 22 декабря.