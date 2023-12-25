Нападающий "Миннесоты" Капризов признан первой звездой недели в НХЛ

Нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов признан первой звездой минувшей недели в Национальной хоккейной лиге. Об этом говорится на сайте НХЛ.

В четырёх матчах россиянин набрал 7 (4 гола + 3 передачи) очков, дважды принеся команде победы в овертаймах.

Второй звездой недели стал форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Мика Зибанежад, на счету которого четыре гола и три передачи в четырёх играх. Замкнул тройку нападающий "Детройт Ред Уингз" Патрик Кейн, набравший 8 (4+4) очков в четырёх матчах.