Нападающий "Миннесоты" Капризов признан первой звездой недели в НХЛ
Кирилл Капризов. Обложка © X / Minnesota Wild PR
Нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов признан первой звездой минувшей недели в Национальной хоккейной лиге. Об этом говорится на сайте НХЛ.
В четырёх матчах россиянин набрал 7 (4 гола + 3 передачи) очков, дважды принеся команде победы в овертаймах.
Второй звездой недели стал форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Мика Зибанежад, на счету которого четыре гола и три передачи в четырёх играх. Замкнул тройку нападающий "Детройт Ред Уингз" Патрик Кейн, набравший 8 (4+4) очков в четырёх матчах.
Ранее Лайф рассказывал, что нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин стал 15-м россиянином, набравшим в НХЛ 700 очков. Это произошло в игре с "Торонто Мэйпл Лифс", которую "рейнджеры" проиграли со счётом 3:7.