Регион

Уведомления отключены

25 декабря, 01:16

Нападающий "Миннесоты" Капризов признан первой звездой недели в НХЛ

Кирилл Капризов. Обложка © X / Minnesota Wild PR

Кирилл Капризов. Обложка © X / Minnesota Wild PR

Нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов признан первой звездой минувшей недели в Национальной хоккейной лиге. Об этом говорится на сайте НХЛ.

В четырёх матчах россиянин набрал 7 (4 гола + 3 передачи) очков, дважды принеся команде победы в овертаймах.

Долгожданный гол и пас Овечкина принесли "Вашингтону" победу над "Коламбусом"
Долгожданный гол и пас Овечкина принесли "Вашингтону" победу над "Коламбусом"

Второй звездой недели стал форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Мика Зибанежад, на счету которого четыре гола и три передачи в четырёх играх. Замкнул тройку нападающий "Детройт Ред Уингз" Патрик Кейн, набравший 8 (4+4) очков в четырёх матчах.

Ранее Лайф рассказывал, что нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин стал 15-м россиянином, набравшим в НХЛ 700 очков. Это произошло в игре с "Торонто Мэйпл Лифс", которую "рейнджеры" проиграли со счётом 3:7.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • НХЛ
  • Кирилл Капризов
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров