Владимир Тарасенко стал игроком "Оттавы"
"Оттава" объявила о подписании годичного контракта с Владимиром Тарасенко
Владимир Тарасенко стал игроком "Оттавы". Обложка © nhl.com/senators
Клуб Национальной хоккейной лиги "Оттава Сенаторз" объявил о подписании контракта с российским нападающим Владимиром Тарасенко. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Соглашение с 31-летним россиянином рассчитано на один сезон.
Ранее Лайф рассказывал, что действующий чемпион НХЛ "Вегас" подписал пятилетний контракт с российским нападающим Иваном Барбашёвым. Зарплата россиянина составит 5 млн долларов в год.