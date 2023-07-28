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27 июля, 23:12

Владимир Тарасенко стал игроком "Оттавы"

"Оттава" объявила о подписании годичного контракта с Владимиром Тарасенко

<p>Владимир Тарасенко стал игроком "Оттавы". Обложка © <a href="https://www.nhl.com/senators/news/welcome-to-the-tarasenk-show/c-345452684" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nhl.com/senators</a></p>

Владимир Тарасенко стал игроком "Оттавы". Обложка © nhl.com/senators

Клуб Национальной хоккейной лиги "Оттава Сенаторз" объявил о подписании контракта с российским нападающим Владимиром Тарасенко. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 31-летним россиянином рассчитано на один сезон.

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Ранее Лайф рассказывал, что действующий чемпион НХЛ "Вегас" подписал пятилетний контракт с российским нападающим Иваном Барбашёвым. Зарплата россиянина составит 5 млн долларов в год.

Артур Лапсаков
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