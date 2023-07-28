Владимир Тарасенко стал игроком "Оттавы"

Клуб Национальной хоккейной лиги "Оттава Сенаторз" объявил о подписании контракта с российским нападающим Владимиром Тарасенко. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 31-летним россиянином рассчитано на один сезон.