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28 июня, 21:42

"Вегас" подписал пятилетний контракт с российским нападающим Барбашёвым

Российский нападающий Иван Барбашёв подписал новый контракт с клубом НХЛ "Вегас Голден Найтс" на пять лет. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Другие подробности сделки пока не известны.

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Барбашёв был обменян в "Вегас" из "Сент-Луиса" по ходу прошлого сезона. В 23 играх регулярного чемпионата россиянин набрал 16 очков (шесть шайб и десять передач), а в 22 матчах плей-офф — 18 очков (7+11) и стал обладателем Кубка Стэнли. Он — 15-й россиянин, бравший главную награду НХЛ более одного раза.

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nhl.com / goldenknights

Артур Лапсаков
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