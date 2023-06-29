"Вегас" подписал пятилетний контракт с российским нападающим Барбашёвым

Российский нападающий Иван Барбашёв подписал новый контракт с клубом НХЛ "Вегас Голден Найтс" на пять лет. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Барбашёв был обменян в "Вегас" из "Сент-Луиса" по ходу прошлого сезона. В 23 играх регулярного чемпионата россиянин набрал 16 очков (шесть шайб и десять передач), а в 22 матчах плей-офф — 18 очков (7+11) и стал обладателем Кубка Стэнли. Он — 15-й россиянин, бравший главную награду НХЛ более одного раза.