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27 июня, 22:35

"Даллас Старз" подписал двухлетний контракт с россиянином Дадоновым

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" подписал контракт с российским нападающим Евгением Дадоновым. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение 34-летнего хоккеиста рассчитано до конца сезона 2024/25. Его зарплата составит 2,25 млн долларов в год.

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Напомним, Дадонов стал игроком "Далласа" по ходу прошлого сезона, перейдя из "Монреаля". По итогам 23 игр на счету россиянина 15 очков (три гола и 12 передач), в плей-офф он набрал 10 очков (4+6) в 16 играх.

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nhl.com

Артур Лапсаков
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