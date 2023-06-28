"Даллас Старз" подписал двухлетний контракт с россиянином Дадоновым

Соглашение 34-летнего хоккеиста рассчитано до конца сезона 2024/25. Его зарплата составит 2,25 млн долларов в год.

Напомним, Дадонов стал игроком "Далласа" по ходу прошлого сезона, перейдя из "Монреаля". По итогам 23 игр на счету россиянина 15 очков (три гола и 12 передач), в плей-офф он набрал 10 очков (4+6) в 16 играх.