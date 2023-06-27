Сорокин не получил приз лучшему вратарю сезона НХЛ

Национальная хоккейная лига объявила имя лучшего вратаря минувшего регулярного сезона. Победителем премии "Везина Трофи" стал швед Линус Улльмарк из "Бостон Брюинз".

На его счету 49 матчей, в которых "Бостон" одержал 40 побед. Улльмарк в среднем отражал 93,8% бросков по своим воротам при в среднем 1,89 пропущенной шайбы за игру — лучший результат в лиге.

На награду также претендовали российский вратарь "Айлендерс" Илья Сорокин и американец из "Виннипега" Коннор Хеллебайк.