Два российских хоккеиста вошли в топ-20 лучших выборов на драфте в истории НХЛ
Россияне Фёдоров и Дацюк попали в топ-20 лучших выборов на драфте в истории НХЛ
Россияне Павел Дацюк и Сергей Фёдоров вошли в топ-20 лучших выборов на драфте за всю историю НХЛ. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
Так, Дацюк занял в рейтинге, который был составлен на основе мнений 13 авторов и редакторов, 13-е место. В 1998 году наш хоккеист был выбран на драфте клубом "Детройт Ред Уингз" в шестом раунде. А Фёдоров занял 19-е место в рейтинге. Тот же "Детройт" выбрал его в четвёртом раунде на церемонии драфта 1989 года. Лучшим драфт-пиком был признан выбор "Детройтом" шведского хоккеиста Никласа Лидстрёма в 1989 году.
Ранее Лайф уже писал, что в топ-50 лучших выборов на драфте в истории НХЛ вошло ещё пять российских хоккеистов. Александр Овечкин занял 21-е место, Павел Буре — 27-е, Александр Могильный — 31-е, Сергей Зубов — 43-е, а Андрей Василевский — 46-е. Кроме того, в списке указаны Евгений Малкин (58-е место) и Кирилл Капризов (60-е).
ТАСС / Александр Демьянчук