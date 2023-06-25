Два российских хоккеиста вошли в топ-20 лучших выборов на драфте в истории НХЛ

Россияне Павел Дацюк и Сергей Фёдоров вошли в топ-20 лучших выборов на драфте за всю историю НХЛ. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Так, Дацюк занял в рейтинге, который был составлен на основе мнений 13 авторов и редакторов, 13-е место. В 1998 году наш хоккеист был выбран на драфте клубом "Детройт Ред Уингз" в шестом раунде. А Фёдоров занял 19-е место в рейтинге. Тот же "Детройт" выбрал его в четвёртом раунде на церемонии драфта 1989 года. Лучшим драфт-пиком был признан выбор "Детройтом" шведского хоккеиста Никласа Лидстрёма в 1989 году.