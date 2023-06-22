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21 июня, 21:55

НХЛ не включила ни одного россиянина в Зал хоккейной славы в 2023 году

Национальная хоккейная лига объявила имена хоккеистов, которые вошли в Зал славы в 2023 году. Среди них нет ни одного россиянина.

В список попали три вратаря: бывший игрок "Нью-Йорк Рейнджерс" швед Хенрик Лундквист, легенда "Калгари Флэймз" Майк Вернон, а также игравший за "Питтсбург Пингвинз" Том Баррассо. Четвёртым оказался знаменитый нападающий Пьер Тарджон.

Среди номинантов были четыре россиянина — Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов и Александр Могильный.

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Ранее Лайф писал, что нападающий Валерий Ничушкин вернётся в "Колорадо" к началу сезона 2023/2024. Хоккеист не появлялся в публичном пространстве с апреля, последний раз он выходил на лёд во втором матче серии плей-офф с "Сиэтлом".

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nhl.com

Артур Лапсаков
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