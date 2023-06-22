НХЛ не включила ни одного россиянина в Зал хоккейной славы в 2023 году

Национальная хоккейная лига объявила имена хоккеистов, которые вошли в Зал славы в 2023 году. Среди них нет ни одного россиянина.

В список попали три вратаря: бывший игрок "Нью-Йорк Рейнджерс" швед Хенрик Лундквист, легенда "Калгари Флэймз" Майк Вернон, а также игравший за "Питтсбург Пингвинз" Том Баррассо. Четвёртым оказался знаменитый нападающий Пьер Тарджон.

Среди номинантов были четыре россиянина — Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов и Александр Могильный.