НХЛ не включила ни одного россиянина в Зал хоккейной славы в 2023 году
Национальная хоккейная лига объявила имена хоккеистов, которые вошли в Зал славы в 2023 году. Среди них нет ни одного россиянина.
В список попали три вратаря: бывший игрок "Нью-Йорк Рейнджерс" швед Хенрик Лундквист, легенда "Калгари Флэймз" Майк Вернон, а также игравший за "Питтсбург Пингвинз" Том Баррассо. Четвёртым оказался знаменитый нападающий Пьер Тарджон.
Среди номинантов были четыре россиянина — Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов и Александр Могильный.
Ранее Лайф писал, что нападающий Валерий Ничушкин вернётся в "Колорадо" к началу сезона 2023/2024. Хоккеист не появлялся в публичном пространстве с апреля, последний раз он выходил на лёд во втором матче серии плей-офф с "Сиэтлом".