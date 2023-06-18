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18 июня, 19:14

Овечкин не смог попасть в двадцатку лучших драфт-пиков в истории НХЛ

Овечкин занял 21-е место в рейтинге лучших драфт-пиков в истории НХЛ

Капитан хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занял 21-е место в рейтинге лучших драфт-пиков в истории НХЛ, который был составлен на основе мнений 13 авторов и редакторов. Об этом говорится на сайте лиги.

Сейчас опубликован рейтинг мест с 21-го по 60-е. В него кроме Овечкина попали россияне Павел Буре (27-е место), Александр Могильный (31-е), Сергей Зубов (43-е), Андрей Василевский (46-е) и Никита Кучеров (52-е). Кроме того, в списке указаны Евгений Малкин (58-е место) и Кирилл Капризов (60-е).

Тренер "Вашингтона" Карбери назвал великолепным первый разговор с Овечкиным

Тренер "Вашингтона" Карбери назвал великолепным первый разговор с Овечкиным

Ранее Лайф писал, что российский форвард Иван Барбашёв во второй раз завоевал Кубок Стэнли. Он стал 15-м россиянином, получившим награду более одного раза.

Обложка ©

ТАСС / АР / Nick Wass

Никита Осипов
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