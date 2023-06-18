Овечкин не смог попасть в двадцатку лучших драфт-пиков в истории НХЛ

Капитан хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занял 21-е место в рейтинге лучших драфт-пиков в истории НХЛ, который был составлен на основе мнений 13 авторов и редакторов. Об этом говорится на сайте лиги.

Сейчас опубликован рейтинг мест с 21-го по 60-е. В него кроме Овечкина попали россияне Павел Буре (27-е место), Александр Могильный (31-е), Сергей Зубов (43-е), Андрей Василевский (46-е) и Никита Кучеров (52-е). Кроме того, в списке указаны Евгений Малкин (58-е место) и Кирилл Капризов (60-е).