Регион

Уведомления отключены

16 июня, 17:39

Валерий Ничушкин вернётся в "Колорадо" к началу сезона‑2023/2024

<p> Валерий Ничушкин. Фото © ТАСС / AP / John Locher</p>

Валерий Ничушкин. Фото © ТАСС / AP / John Locher

Хоккеист "Колорадо Эвеланш" Валерий Ничушкин вернётся в клуб к началу сезона‑2023/2024. Об этом сообщает местный новостной портал The Denver Post со ссылкой на источники.

Команда ожидает, что россиянин вернётся к началу сборов в сентябре, уточняется в публикации. Ничушкин не выступал за клуб с апреля этого года, после того как покинул команду во время плей-офф. В "Колорадо" ситуацию не комментировали, но отметили, что его "отсутствие не носило дисциплинарного характера".

"Он сумасшедший и лжец": Появилось видео с пьяной украинкой из номера хоккеиста Ничушкина

"Он сумасшедший и лжец": Появилось видео с пьяной украинкой из номера хоккеиста Ничушкина

Ранее Лайф сообщал, что пропавший после инцидента в Сиэтле хоккеист "Колорадо" Валерий Ничушкин находится в Москве. Фото со спортсменом разместила в соцсети его жена Светлана Гаврилюк.

Ирина Фальке
  • Новости
  • Валерий Ничушкин (хоккеист)
  • Хоккей
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров