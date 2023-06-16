Валерий Ничушкин вернётся в "Колорадо" к началу сезона‑2023/2024
Валерий Ничушкин. Фото © ТАСС / AP / John Locher
Хоккеист "Колорадо Эвеланш" Валерий Ничушкин вернётся в клуб к началу сезона‑2023/2024. Об этом сообщает местный новостной портал The Denver Post со ссылкой на источники.
Команда ожидает, что россиянин вернётся к началу сборов в сентябре, уточняется в публикации. Ничушкин не выступал за клуб с апреля этого года, после того как покинул команду во время плей-офф. В "Колорадо" ситуацию не комментировали, но отметили, что его "отсутствие не носило дисциплинарного характера".
Ранее Лайф сообщал, что пропавший после инцидента в Сиэтле хоккеист "Колорадо" Валерий Ничушкин находится в Москве. Фото со спортсменом разместила в соцсети его жена Светлана Гаврилюк.