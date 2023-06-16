Валерий Ничушкин вернётся в "Колорадо" к началу сезона‑2023/2024

Команда ожидает, что россиянин вернётся к началу сборов в сентябре, уточняется в публикации. Ничушкин не выступал за клуб с апреля этого года, после того как покинул команду во время плей-офф. В "Колорадо" ситуацию не комментировали, но отметили, что его "отсутствие не носило дисциплинарного характера".