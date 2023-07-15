"Вашингтон" может расстаться с Кузнецовым, россиянин сам попросил клуб об обмене
Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов может сменить клуб в Национальной хоккейной лиге. Генменеджер "Кэпиталз" Брайан Маклеллан не исключает сделку для омоложения топ-6. По информации журналиста Майка Фогеля, россиянин сам просил об обмене в этом году, но может начать сезон в столичном клубе.
"Кузнецов может ускорить свой обмен сильным стартом в новом сезоне, если он всё ещё хочет уйти из "Вашингтона", — считает Фогель.
Как объяснил Маклеллан, на драфте "Вашингтон" был агрессивным в части предложений, однако ничего не вышло. Но интересующие клуб игроки остаются доступными, поэтому переговорный процесс продолжится. Ориентиром станет возраст игрока, уточнил генменеджер.
Помимо Кузнецова, "Кэпиталз" рассматривает вариант обмена нападающего Энтони Манты.
А ранее скандал поднялся из-за подписания вратарём Иваном Федотовым двухлетнего контракта с ЦСКА. Перед этим в клубе "Филадельфия Флайерз" утверждали, что имеют с хоккеистом действующий контракт. Эту информацию также подтверждали в руководстве лиги. Однако в московском клубе назвали договор с голкипером юридически обоснованным. По словам президента клуба Игоря Есмантовича, НХЛ не предоставила контракт Федотова с "Флайерз". В Федерации хоккея России назвали ситуацию неоднозначной и требующей детального анализа.