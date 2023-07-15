"Вашингтон" может расстаться с Кузнецовым, россиянин сам попросил клуб об обмене

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов может сменить клуб в Национальной хоккейной лиге. Генменеджер "Кэпиталз" Брайан Маклеллан не исключает сделку для омоложения топ-6. По информации журналиста Майка Фогеля, россиянин сам просил об обмене в этом году, но может начать сезон в столичном клубе.

"Кузнецов может ускорить свой обмен сильным стартом в новом сезоне, если он всё ещё хочет уйти из "Вашингтона", — считает Фогель.

Как объяснил Маклеллан, на драфте "Вашингтон" был агрессивным в части предложений, однако ничего не вышло. Но интересующие клуб игроки остаются доступными, поэтому переговорный процесс продолжится. Ориентиром станет возраст игрока, уточнил генменеджер.