В первом раунде драфта НХЛ выбрали четверых россиян
Даниил Бут (слева) и Дмитрия Симашёв (справа). Обложка © Twitter / Arizona Coyotes
Клубы Национальной хоккейной лиги определились с выборами в ходе первого раунда церемонии драфта, которая проходит в Нэшвилле. Среди 32 игроков оказалось четверо россиян.
"Аризона" выбрала сразу двух соотечественников: под шестым номером защитника Дмитрия Симашёва, а под 12-м нападающего Даниила Бута. Седьмым ушёл форвард Матвей Мичков, выбор сделала "Филадельфия". "Колорадо" под 31-м номером забрал защитника Михаила Гуляева.
Первым номером драфта НХЛ 2023 года стал канадец Коннор Бедард. Его ожидаемо выбрал "Чикаго". Вторым "Анахайм" забрал шведского форварда Лео Карлссона, третьим "Коламбус" задрафтовал канадского нападающего Адама Фантилли.