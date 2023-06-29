В первом раунде драфта НХЛ выбрали четверых россиян

Клубы Национальной хоккейной лиги определились с выборами в ходе первого раунда церемонии драфта, которая проходит в Нэшвилле. Среди 32 игроков оказалось четверо россиян.

"Аризона" выбрала сразу двух соотечественников: под шестым номером защитника Дмитрия Симашёва, а под 12-м нападающего Даниила Бута. Седьмым ушёл форвард Матвей Мичков, выбор сделала "Филадельфия". "Колорадо" под 31-м номером забрал защитника Михаила Гуляева.