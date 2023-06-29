"Чикаго" выбрал канадца Бедарда под первым номером драфта НХЛ
Коннор Бедард. Обложка © Twitter / Chicago Blackhawks
Клуб Национальной хоккейной лиги "Чикаго Блэкхокс" ожидаемо выбрал под общим первым номером драфта канадского форварда Коннора Бедарда. Церемония проходит в Нэшвилле.
В последнее время хоккеист играл в Западной хоккейной лига за "Реджайну Пэтс". В минувшем сезоне на его счету 143 очка (71 гол и 72 передачи) в 57 матчах регулярного чемпионата. В семи играх плей-офф он набрал 20 (10+10) очков.
Вторым "Анахайм" выбрал шведского форварда Лео Карлссона, третьим "Коламбус" задрафтовал канадского нападающего Адама Фантилли.
Ранее Лайф писал, что "Даллас Старз" подписал двухлетний контракт с россиянином Евгением Дадоновым. Его зарплата составит 2,25 млн долларов в год.