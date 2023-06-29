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28 июня, 23:55

"Чикаго" выбрал канадца Бедарда под первым номером драфта НХЛ

<p>Коннор Бедард. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/NHLBlackhawks/status/1674204058775703553/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Chicago Blackhawks</a></p>

Коннор Бедард. Обложка © Twitter / Chicago Blackhawks

Клуб Национальной хоккейной лиги "Чикаго Блэкхокс" ожидаемо выбрал под общим первым номером драфта канадского форварда Коннора Бедарда. Церемония проходит в Нэшвилле.

В последнее время хоккеист играл в Западной хоккейной лига за "Реджайну Пэтс". В минувшем сезоне на его счету 143 очка (71 гол и 72 передачи) в 57 матчах регулярного чемпионата. В семи играх плей-офф он набрал 20 (10+10) очков.

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Вторым "Анахайм" выбрал шведского форварда Лео Карлссона, третьим "Коламбус" задрафтовал канадского нападающего Адама Фантилли.

Ранее Лайф писал, что "Даллас Старз" подписал двухлетний контракт с россиянином Евгением Дадоновым. Его зарплата составит 2,25 млн долларов в год.

Артур Лапсаков
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