"Чикаго" выбрал канадца Бедарда под первым номером драфта НХЛ

В последнее время хоккеист играл в Западной хоккейной лига за "Реджайну Пэтс". В минувшем сезоне на его счету 143 очка (71 гол и 72 передачи) в 57 матчах регулярного чемпионата. В семи играх плей-офф он набрал 20 (10+10) очков.