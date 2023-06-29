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29 июня, 00:26

Россияне Симашёв и Мичков ушли на драфте НХЛ под шестым и седьмым номером

"Филадельфия" выбрала Мичкова на драфте НХЛ, "Аризона" забрала Симашёва

<p>Дмитрий Симашёв и Матвей Мичков. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/ArizonaCoyotes/status/1674208313486217216" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Arizona Coyotes</a> / <a href="https://twitter.com/NHLFlyers/status/1674207979225206785" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Philadelphia Flyers</a></p>

Дмитрий Симашёв и Матвей Мичков. Обложка © Twitter / Arizona Coyotes / Philadelphia Flyers

Российские хоккеисты Дмитрий Симашёв и Матвей Мичков выбраны на драфте НХЛ под шестым и седьмым номером соответственно. Церемония проходит в Нашвилле.

Защитника Симашёва выбрала "Аризона", нападающий Мичков отправится в "Филадельфию".

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Ранее Лайф рассказывал, что "Чикаго" выбрал канадца Коннора Бедарда под первым номером драфта НХЛ. Вторым "Анахайм" выбрал шведского форварда Лео Карлссона, третьим "Коламбус" задрафтовал канадского нападающего Адама Фантилли.

Артур Лапсаков
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