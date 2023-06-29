Россияне Симашёв и Мичков ушли на драфте НХЛ под шестым и седьмым номером
"Филадельфия" выбрала Мичкова на драфте НХЛ, "Аризона" забрала Симашёва
Дмитрий Симашёв и Матвей Мичков. Обложка © Twitter / Arizona Coyotes / Philadelphia Flyers
Российские хоккеисты Дмитрий Симашёв и Матвей Мичков выбраны на драфте НХЛ под шестым и седьмым номером соответственно. Церемония проходит в Нашвилле.
Защитника Симашёва выбрала "Аризона", нападающий Мичков отправится в "Филадельфию".
Ранее Лайф рассказывал, что "Чикаго" выбрал канадца Коннора Бедарда под первым номером драфта НХЛ. Вторым "Анахайм" выбрал шведского форварда Лео Карлссона, третьим "Коламбус" задрафтовал канадского нападающего Адама Фантилли.