Регион

Уведомления отключены

2 июля, 02:01

Российский вратарь Сорокин подписал новый контракт с "Айлендерс"

Российский вратарь Сорокин подписал новый контракт с "Айлендерс" на $66 млн

<p>Российский вратарь Илья Сорокин. Обложка © ТАСС / АР / Frank Franklin II</p>

Российский вратарь Илья Сорокин. Обложка © ТАСС / АР / Frank Franklin II

Российский вратарь Илья Сорокин подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс". По данным сайта CapFriendly, соглашение, рассчитанное на восемь лет, начнёт действовать с сезона-2024/25.

Согласно новому контракту, хоккеист будет получать $8,25 млн за сезон. Общая сумма соглашения — $66 млн. Это сделает его одним из самых высокооплачиваемых вратарей НХЛ.

"Вегас" подписал пятилетний контракт с российским нападающим Барбашёвым

"Вегас" подписал пятилетний контракт с российским нападающим Барбашёвым

Ранее Лайф рассказывал, что защитник "Вашингтон Кэпиталз" 31-летний Дмитрий Орлов подписал контракт с клубом "Каролина Харрикейнз" сроком на два года. Его средняя годовая зарплата составит 7,75 млн долларов.

Оксана Попова
  • Новости
  • Илья Сорокин
  • Нью-Йорк Айлендерс
  • Хоккей
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров