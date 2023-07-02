Российский вратарь Сорокин подписал новый контракт с "Айлендерс"

Российский вратарь Илья Сорокин подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс". По данным сайта CapFriendly, соглашение, рассчитанное на восемь лет, начнёт действовать с сезона-2024/25.

Согласно новому контракту, хоккеист будет получать $8,25 млн за сезон. Общая сумма соглашения — $66 млн. Это сделает его одним из самых высокооплачиваемых вратарей НХЛ.