Российский вратарь Сорокин подписал новый контракт с "Айлендерс"
Российский вратарь Сорокин подписал новый контракт с "Айлендерс" на $66 млн
Российский вратарь Илья Сорокин. Обложка © ТАСС / АР / Frank Franklin II
Российский вратарь Илья Сорокин подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс". По данным сайта CapFriendly, соглашение, рассчитанное на восемь лет, начнёт действовать с сезона-2024/25.
Согласно новому контракту, хоккеист будет получать $8,25 млн за сезон. Общая сумма соглашения — $66 млн. Это сделает его одним из самых высокооплачиваемых вратарей НХЛ.
Ранее Лайф рассказывал, что защитник "Вашингтон Кэпиталз" 31-летний Дмитрий Орлов подписал контракт с клубом "Каролина Харрикейнз" сроком на два года. Его средняя годовая зарплата составит 7,75 млн долларов.