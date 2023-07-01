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1 июля, 20:26

Российский хоккеист Орлов официально перешёл в новую команду

Обладатель Кубка Стэнли Орлов подписал контракт с "Каролиной Харрикейнз"

<p>Хоккеист Дмитрий Орлов. Обложка © ТАСС / Terrance Williams</p>

Хоккеист Дмитрий Орлов. Обложка © ТАСС / Terrance Williams

Защитник "Вашингтон Кэпиталз" 31-летний Дмитрий Орлов подписал контракт с клубом "Каролина Харрикейнз". Об этом сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Как уточнили в пресс-службе лиги, хоккеист подписал контракт на два года. Его средняя годовая зарплата составит 7,75 млн долларов.

Орлов играл за "Вашингтон" с 2011 года. На его счету 686 игр в НХЛ, за это время он набрал 256 очков (60 + 196). В 2018 году выиграл Кубок Стэнли, находясь в составе "Вашингтон Кэпиталз".

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Ранее стало известно, что клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", капитаном которого является российский хоккеист Александр Овечкин, может переехать в другой штат.

Анатолий Симоненко
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