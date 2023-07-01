Российский хоккеист Орлов официально перешёл в новую команду

Защитник "Вашингтон Кэпиталз" 31-летний Дмитрий Орлов подписал контракт с клубом "Каролина Харрикейнз". Об этом сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Как уточнили в пресс-службе лиги, хоккеист подписал контракт на два года. Его средняя годовая зарплата составит 7,75 млн долларов.

Орлов играл за "Вашингтон" с 2011 года. На его счету 686 игр в НХЛ, за это время он набрал 256 очков (60 + 196). В 2018 году выиграл Кубок Стэнли, находясь в составе "Вашингтон Кэпиталз".