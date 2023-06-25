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25 июня, 18:47

"Вашингтон Кэпиталз" может переехать в другой штат вместе с Овечкиным

WP: "Вашингтон Кэпиталз" собирается переехать в Северную Вирджинию

<p>Обложка © ТАСС / AP / Nick Wass</p>

Обложка © ТАСС / AP / Nick Wass

Клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", капитаном которого является российский хоккеист Александр Овечкин, может переехать в другой штат. Как сообщает газета The Washington Post, это касается и баскетбольной команды "капиталистов".

По информации издания, представители компании Monumental Sports & Entertainment, владеющей клубами "Кэпиталз" и "Уизардс", уже ведут переговоры об их переезде в Северную Вирджинию — соседний штат Мэриленда, где сейчас базируются команды. Утверждается, что стороны уже предварительно договорились насчёт возможного размещения арены рядом с новым комплексом HQ2 компании Amazon в Арлингтоне.

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Ранее Лайф сообщал, что Овечкин не смог попасть в двадцатку лучших драфт-пиков в истории НХЛ. В рейтинге капитан "Кэпиталз" занял 21-е место.

Наталья Исакова
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