"Вашингтон Кэпиталз" может переехать в другой штат вместе с Овечкиным
WP: "Вашингтон Кэпиталз" собирается переехать в Северную Вирджинию
Обложка © ТАСС / AP / Nick Wass
Клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", капитаном которого является российский хоккеист Александр Овечкин, может переехать в другой штат. Как сообщает газета The Washington Post, это касается и баскетбольной команды "капиталистов".
По информации издания, представители компании Monumental Sports & Entertainment, владеющей клубами "Кэпиталз" и "Уизардс", уже ведут переговоры об их переезде в Северную Вирджинию — соседний штат Мэриленда, где сейчас базируются команды. Утверждается, что стороны уже предварительно договорились насчёт возможного размещения арены рядом с новым комплексом HQ2 компании Amazon в Арлингтоне.
Ранее Лайф сообщал, что Овечкин не смог попасть в двадцатку лучших драфт-пиков в истории НХЛ. В рейтинге капитан "Кэпиталз" занял 21-е место.