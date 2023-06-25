"Вашингтон Кэпиталз" может переехать в другой штат вместе с Овечкиным

Клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", капитаном которого является российский хоккеист Александр Овечкин, может переехать в другой штат. Как сообщает газета The Washington Post , это касается и баскетбольной команды "капиталистов".

По информации издания, представители компании Monumental Sports & Entertainment, владеющей клубами "Кэпиталз" и "Уизардс", уже ведут переговоры об их переезде в Северную Вирджинию — соседний штат Мэриленда, где сейчас базируются команды. Утверждается, что стороны уже предварительно договорились насчёт возможного размещения арены рядом с новым комплексом HQ2 компании Amazon в Арлингтоне.