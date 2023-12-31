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31 декабря, 03:14

Панарин оформил хет-трик в матче с "Тампа-Бэй", Василевский пропустил пять шайб

Артемий Панарин в игре с "Тампа-Бэй". Обложка © X / New York Rangers

Артемий Панарин в игре с "Тампа-Бэй". Обложка © X / New York Rangers

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с "Тампа-Бэй Лайтнинг" (5:1).

Россиянин преодолел отметку 50 очков за сезон — 23 гола и 27 передач. Это позволило ему войти в тройку лучших бомбардиров лиги, уступая только Натану Маккиннону (56) и Никите Кучерову (59).

Этот хет-трик стал шестым в карьере Панарина.

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Также в ночь на 31 декабря отличился Александр Овечкин. Этот гол стал для капитана "Вашингтона" седьмым в сезоне и 829-м в карьере. Отставание от лучшего снайпера лиги Уэйна Гретцки теперь составляет 65 шайб.

Артур Лапсаков
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