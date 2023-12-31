Панарин оформил хет-трик в матче с "Тампа-Бэй", Василевский пропустил пять шайб
Артемий Панарин в игре с "Тампа-Бэй". Обложка © X / New York Rangers
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с "Тампа-Бэй Лайтнинг" (5:1).
Россиянин преодолел отметку 50 очков за сезон — 23 гола и 27 передач. Это позволило ему войти в тройку лучших бомбардиров лиги, уступая только Натану Маккиннону (56) и Никите Кучерову (59).
Этот хет-трик стал шестым в карьере Панарина.
Также в ночь на 31 декабря отличился Александр Овечкин. Этот гол стал для капитана "Вашингтона" седьмым в сезоне и 829-м в карьере. Отставание от лучшего снайпера лиги Уэйна Гретцки теперь составляет 65 шайб.