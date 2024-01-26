Кучеров обогнал Гончара в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ среди россиян
Никита Кучеров. Обложка © ТАСС / AP / Chris O'Meara
Российский форвард ХК "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров занял девятое место в перечне лучших бомбардиров в истории НХЛ среди россиян. В ходе матча против "Аризоны Койотис" спортсмен набрал три очка, в результате суммарное число баллов в 692 матчах составило 812.
Отметим, что по этому показателю Кучеров обогнал Сергея Гончара. Рекордсмен рейтинга — капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.
Ранее Лайф писал, что Кучеров в матче с "Анахайм Дакс" сумел перескочить отметку 800 очков за карьеру в НХЛ. В той встрече форвард отметился тремя результативными передачами.