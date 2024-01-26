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26 января, 07:42

Кучеров обогнал Гончара в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ среди россиян

Никита Кучеров. Обложка © ТАСС / AP / Chris O&#x27;Meara

Никита Кучеров. Обложка © ТАСС / AP / Chris O'Meara

Российский форвард ХК "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров занял девятое место в перечне лучших бомбардиров в истории НХЛ среди россиян. В ходе матча против "Аризоны Койотис" спортсмен набрал три очка, в результате суммарное число баллов в 692 матчах составило 812.

Отметим, что по этому показателю Кучеров обогнал Сергея Гончара. Рекордсмен рейтинга — капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.

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Ранее Лайф писал, что Кучеров в матче с "Анахайм Дакс" сумел перескочить отметку 800 очков за карьеру в НХЛ. В той встрече форвард отметился тремя результативными передачами.

Никита Осипов
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