Россиянин Капризов сделал хет-трик и стал первой звездой матча с "Каролиной"

Российский игрок "Миннесоты" Кирилл Капризов оформил хет-трик в игре с "Каролиной" и стал первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра закончилась со счётом 5:2.

Помимо нашего соотечественника, отметившегося результативными действиями в четвёртой игре подряд, в составе победителей шайбы забросили Йоэль Эрикссон Эк и Джейкоб Миддлтон (60-я), а у "Каролины" — Мартин Нечас и Майкл Бантинг. В 39 играх текущего сезона на счету Капризова 42 очка (18 заброшенных шайб + 24 результативные передачи).

По итогам матча "Миннесота" набирает 45 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. Тем временем "Каролина" с 55 очками расположилась на третьем месте Столичного дивизиона.