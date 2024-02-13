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12 февраля, 22:26

IIHF продлила отстранение российских и белорусских спортсменов

Международная федерация хоккея продлила дисквалификацию сборных РФ и Белоруссии

Хоккейные сборные России и Белоруссии не смогут принять участие в соревнованиях с иностранными коллективами, запланированными на сезон 2024/25. Всему виной — новое постановление Международной федерации хоккея (IIHF), которая решила продлить отстранение команд.

"На основе тщательного анализа совет IIHF пришёл к выводу, что возвращение национальных сборных и клубов России и Белоруссии в состав участников соревнований под эгидой организации пока небезопасно", — сообщила пресс-служба федерации со ссылкой на итоги заседания.

В IIHF не уточнили, как долго будет продолжаться эпопея с дисквалификациями команд. Участие сборных в сезоне 2025/26 будет рассматриваться лишь через год.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Россия имеет все шансы поучаствовать в зимних Олимпийских играх – 2026. Без нашей сборной международное состязание будет неполноценным.

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Федерация хоккея России

Илья Пушкарев
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