Результативная серия Овечкина в НХЛ увеличилась до восьми матчей

В Монреале проходит матч регулярного чемпионата НХЛ: "Монреаль Канадиенс" принимает "Вашингтон Кэпиталз". В первом периоде российский нападающий американской команды Александр Овечкин сделал результативную передачу, увеличив свою результативную серию до восьми встреч подряд.

В сезоне 2023/2024 форвард принял участие в 50 матчах регулярки, в его активе 14 заброшенных шайб и 24 результативные передачи. За всю карьеру в НХЛ он заработал 1523 очка (836 шайб и 687 передач) в 1397 матчах — по этому показателю россиянин на 16-м месте в списке лучших бомбардиров НХЛ.