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18 февраля, 02:42

Результативная серия Овечкина в НХЛ увеличилась до восьми матчей

Хоккеист Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / AP / Stephanie Scarbrough

Хоккеист Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / AP / Stephanie Scarbrough

В Монреале проходит матч регулярного чемпионата НХЛ: "Монреаль Канадиенс" принимает "Вашингтон Кэпиталз". В первом периоде российский нападающий американской команды Александр Овечкин сделал результативную передачу, увеличив свою результативную серию до восьми встреч подряд.

В сезоне 2023/2024 форвард принял участие в 50 матчах регулярки, в его активе 14 заброшенных шайб и 24 результативные передачи. За всю карьеру в НХЛ он заработал 1523 очка (836 шайб и 687 передач) в 1397 матчах — по этому показателю россиянин на 16-м месте в списке лучших бомбардиров НХЛ.

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Ранее сообщалось, что Александр Овечкин забил в шести матчах подряд в НХЛ впервые за пять лет. Личный рекорд российского нападающего по продолжительности голевой серии был установлен в сезоне 2005/2006 — дебютном в НХЛ: тогда Овечкин отличился в семи матчах подряд. Нынешняя голевая серия стала для хоккеиста лучшей с декабря 2018 года.

Лариса Сафронова
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