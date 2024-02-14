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14 февраля, 05:17

Овечкин забил в шести матчах подряд в НХЛ впервые за пять лет

Овечкин подобрался к личному рекорду по продолжительности голевой серии в НХЛ

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, который забрасывает шайбы в шести поединках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подряд, находится в шаге от повторения личного рекорда по длительности голевой серии.

Овечкин оформил гол в матче регулярного чемпионата против "Колорадо Эвеланш". Однако это не спасло "Вашингтон" от поражения. Встреча завершилась уверенной победой "Колорадо" со счётом 6:3.

Отметим, что личный рекорд российского нападающего по продолжительности голевой серии был установлен им в дебютном сезоне НХЛ: в сезоне 2005/2006 Овечкин сумел отличиться в семи матчах подряд. Нынешняя голевая серия стала для хоккеиста лучшей с декабря 2018 года.

В последних шести поединках наш форвард набрал девять очков, забросив шесть шайб и отдав три голевые передачи. Всего в этом сезоне Овечкин провёл 49 игр в регулярном чемпионате НХЛ, в его активе 14 заброшенных шайб и 23 результативные передачи. Россиянин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету форварда "Вашингтона" уже 836 шайб. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ.

Овечкин побил один из рекордов Гретцки
Овечкин побил один из рекордов Гретцки

Ранее сообщалось, что российский защитник клуба "Ванкувер Кэнакс" Никита Задоров получил штраф и дисквалификацию на два матча после того, как ударил форварда "Детройт Ред Уингз" Лукаса Рэймонда. Инцидент случился во время встречи команд в рамках Национальной хоккейной лиги.

Обложка ©

ТАСС / AP / Nick Wass

Иван Косицын
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