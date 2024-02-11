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НХЛ дисквалифицировала российского хоккеиста за грязный силовой приём

Игрок "Ванкувер Кэнакс" Задоров дисквалифицирован за удар в голову Рэймонду

11 февраля, 08:43
Хоккеист Никита Задоров. Обложка © ТАСС / John Froschauer

Хоккеист Никита Задоров. Обложка © ТАСС / John Froschauer

Российский защитник "Ванкувер Кэнакс" Никита Задоров получил штраф и дисквалификацию на два матча после того, как ударил форварда "Детройт Ред Уингз" Лукаса Рэймонда во время встречи команд в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Защитник "Ванкувер Кэнакс" Никита Задоров ударил форварда "Детройт Ред Уингз" Лукаса Рэймонда. Видео © YouTube / Спортивим вместе

Матч состоялся накануне, 10 февраля. Задоров спиной совершил наезд на Рэймонда, попав последнему корпусом в область головы и шеи. Пострадавший хоккеист опустился на лёд и не смог продолжать игру. Помимо дисквалификации, у Задорова вычтут из зарплаты 39 тысяч долларов и отправят их в фонд помощи игрокам. Встреча "Ванкувер Кэнакс" и "Детройт Ред Уингз" завершилась в итоге победой последних со счётом 4:3.

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Ранее сообщалось, что хоккейный клуб "Ванкувер Кэнакс" обменял нападающего Андрея Кузьменко в "Калгари Флэймз". В соцсетях Кузьменко поблагодарил болельщиков "Ванкувера" за безусловную любовь и поддержку и отметил, что никогда не забудет, как его приветствовали в НХЛ.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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