"Ванкувер" обменял россиянина Андрея Кузьменко в "Калгари"

Хоккейный клуб "Ванкувер Кэнакс" обменял нападающего Андрея Кузьменко в "Калгари Флэймз". Об этом сообщила пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Вместе с россиянином в "Калгари" отправились защитники Хантер Брустевич и Йони Юрмо, также "Флеймз" получили право выбора в первом раунде драфта 2024 года и условный выбор в четвёртом раунде. В обратном направлении последовал шведский форвард Элиас Линдхольм.

В соцсетях Кузьменко поблагодарил болельщиков "Ванкувера" за безусловную любовь и поддержку и отметил, что никогда не забудет, как его приветствовали в НХЛ.

Кузьменко дебютировал в НХЛ в сезоне 2022/23, в первом сезоне набрав 74 очка (39 голов и 35 передач). В январе он подписал с "Кэнакс" двухлетний контракт на сумму в 11 млн долларов, однако результативность хоккеиста сильно упала - всего 21 балл (8+13) в 43 играх. Тренерский штаб "Ванкувера" несколько раз оставлял россиянина вне заявки на матчи.