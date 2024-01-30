НХЛ признала Кучерова первой звездой игровой недели

Нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан первой звездой минувшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщается на сайте лиги.

В трёх прошедших матчах россиянин набрал девять очков, забросив четыре шайбы и отдав пять передач. Всего на его счету 85 (32+53) очков в сезоне, что позволяет Кучерову лидировать в гонке бомбардиров.