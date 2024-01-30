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29 января, 21:12

НХЛ признала Кучерова первой звездой игровой недели

Никита Кучеров. Обложка © X / Tampa Bay Lightning

Никита Кучеров. Обложка © X / Tampa Bay Lightning

Нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан первой звездой минувшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщается на сайте лиги.

В трёх прошедших матчах россиянин набрал девять очков, забросив четыре шайбы и отдав пять передач. Всего на его счету 85 (32+53) очков в сезоне, что позволяет Кучерову лидировать в гонке бомбардиров.

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Второй звездой недели стал форвард "Эдмонтон Ойлерс" Коннор Макдэвид, отметившийся восемью (4+4) очками в трёх играх. Замкнул тройку нападающий "Флориды Пантерз" Мэттью Ткачук, набравший восемь (4+4) очков в четырёх матчах.

Также на неделе Кучерову удалось обойти Сергея Гончара в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ среди россиян. Это произошло в победной встрече с "Аризоной".

Артур Лапсаков
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