НХЛ признала Кучерова первой звездой игровой недели
Никита Кучеров. Обложка © X / Tampa Bay Lightning
Нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан первой звездой минувшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщается на сайте лиги.
В трёх прошедших матчах россиянин набрал девять очков, забросив четыре шайбы и отдав пять передач. Всего на его счету 85 (32+53) очков в сезоне, что позволяет Кучерову лидировать в гонке бомбардиров.
Второй звездой недели стал форвард "Эдмонтон Ойлерс" Коннор Макдэвид, отметившийся восемью (4+4) очками в трёх играх. Замкнул тройку нападающий "Флориды Пантерз" Мэттью Ткачук, набравший восемь (4+4) очков в четырёх матчах.
Также на неделе Кучерову удалось обойти Сергея Гончара в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ среди россиян. Это произошло в победной встрече с "Аризоной".