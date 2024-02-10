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10 февраля, 05:42

Капризов вырвал "Миннесоте" победу над "Питтсбургом" и установил личный рекорд

Шайба российского нападающего Кирилла Капризова принесла "Миннесоте" победу над "Питтсбургом" в матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошёл в Сент‑Поле. Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Россиянин отметился 27‑й результативной передачей в сезоне и забросил двадцатую шайбу. Капризов достиг такого результата в четвёртом розыгрыше "регулярки" подряд, что стало лучшим результатом в истории "Миннесоты".

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А ранее НХЛ объявила об участии игроков в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов. Напомним, Олимпиада-2018 в Пхёнчхане и Игры-2022 прошли без хоккеистов из Северной Америки. Олимпийский чемпион объяснил, почему шансы российских хоккеистов сыграть на ОИ-2026 выросли.

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Андрей Бражников
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