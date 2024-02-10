Капризов вырвал "Миннесоте" победу над "Питтсбургом" и установил личный рекорд

Шайба российского нападающего Кирилла Капризова принесла "Миннесоте" победу над "Питтсбургом" в матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошёл в Сент‑Поле. Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.