Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов пройдёт программу помощи игрокам НХЛ

"Кузнецов будет недоступен для своего клуба на неопределённый период, пока будет получать помощь в рамках соответствующей программы. По её условиям Евгений вернётся в клуб после того, как администраторы программы допустят его к соревнованиям на льду", — говорится в опубликованном заявлении.