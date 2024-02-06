Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов пройдёт программу помощи игрокам НХЛ
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов обратился к программе помощи игрокам Национальной хоккейной лиги. Об этом сказано в заявлении лиги.
Программа помощи помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также в решении различных психологических проблем.
"Кузнецов будет недоступен для своего клуба на неопределённый период, пока будет получать помощь в рамках соответствующей программы. По её условиям Евгений вернётся в клуб после того, как администраторы программы допустят его к соревнованиям на льду", — говорится в опубликованном заявлении.
Напомним, сейчас эту программу из российских хоккеистов проходит форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин.
А ранее НХЛ объявила об участии игроков в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов. Напомним, Олимпиада-2018 в Пхёнчхане и Игры-2022 прошли без хоккеистов из Северной Америки. Олимпийский чемпион объяснил, почему шансы российских хоккеистов сыграть на ОИ-2026 выросли.
nhl.com / Rick Ulreich