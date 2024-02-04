Кучерова опять освистали на Матче звёзд НХЛ

Российский форвард хоккейного клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров рассказал, что получил удовольствие от того, как был освистан с трибун во время Матча звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его заявление опубликовала пресс-служба НХЛ.

"Мне это понравилось. Я приехал сюда повеселиться, думаю, болельщикам это понравилось. Было здорово быть тут и выйти на лёд вместе с лучшими игроками лиги. Болельщики были невероятными. Людям это понравилось и мне тоже", — заявил спортсмен.

3 февраля проводилось мастер-шоу, где болельщики освистали Кучерова за отсутствие энтузиазма во время выполнения конкурсов. А 4 февраля состоялся Матч звёзд, где публика снова выразила спортсмену из России своё возмущение. В мастер-шоу Кучеров стал последним, а в Матче звёзд команда Куинна Хьюза, за которую он выступал, проиграла в полуфинале. Сам россиянин стал автором гола и отдал результативную передачу. Тренер команды Рик Токкет, за которую играл Кучеров в Матче звёзд, отметил, что россиянин действительно получает удовольствие, когда играет под давлением.

"Ему это понравилось. Я сказал Кучерову: "Все ненавидят победителей". Думаю, этот парень является одним из лучших за последние восемь-девять лет, когда надо играть под давлением. Каждый раз, когда идёт овертайм, когда надо забросить шайбу, — он всегда в деле. Я просто восхищаюсь тем, как он видит игру", — рассказал тренер.